Anitta escolhe 'Reino Animal' como tema para o ensaio do seu bloco de Carnaval

Anitta está prontíssima para o ensaio do 'Bloco da Anitta' que acontece já já no Rio de Janeiro! O tema do ano 'Reino Animal' vem na fantasia de estreia, passando a mensagem de que a fauna pode sim ser admirada e contemplada pelo ser humano, sem que haja matança.

A cantora sempre foi admiradora das estampas de animais e mostra que é possível fazer uso delas artificialmente. “É inclusive um apelo que faço. Optem sempre por peles sintéticas e estamparias. Faz toda a diferença e sentido. Já que eu amo tanto aquele animal ao ponto de usar a pele dele sobre a minha, por que matá-lo?”, comenta Anitta. A cantora usa macacão da Colcci, chapeu de feltro e bota de couro artificial com estampa de píton.