Saiba o motivo da separação de Solange de Almeida

Como a Coluna noticiou em primeira mão, ontem, a cantora Solange de Almeida se separou do empresário Leandro Adriani e o motivo foi a intromissão dele na carreira da forrozeira. Sol estava perdendo muitos contratos e shows pela falta de trato em lidar com as pessoas do agora ex-marido. "Tive que me escolher mesmo amando alguém", foi o que ela usou para explicar a separação e aí dá para entender o X da questão.

Solange e Leandro estavam juntos desde janeiro de 2017 e se casaram em dezembro do mesmo ano em uma cerimônia luxuosa para 500 convidados em um resort na capital do Ceará, Fortaleza. A cantora já circula sem aliança e ele apagou todas as fotos da cantora de suas redes sociais.