Ana Paula Evangelista quebra o braço no 'Bloco da Favorita'

Ana Paula Evangelista quebrou o braço quando estava indo para a área vip do 'Bloco da Favorita', que aconteceu na tarde de domingo (12), na zona sul do Rio. A musa da Unidos da Tijuca tinha saído da área vip do bloco (que ficava perto do palco) e estava se dirigindo ao luxuoso hotel Copacabana Palace, onde aconteceria uma festa privê. Nessa hora, começou um grande arrastão na rua. Para fugir da confusão, as pessoas começaram a pular a grade do hotel. Com medo de ser atropelada pelas pessoas, ela pulou também e, na queda, fraturou o braço.

"Fico muito triste em chegar ao Brasil, país que eu amo, e ver um evento que abre o Carnaval terminar nessa tragédia. Ao que tudo indica, estarei recuperada para o desfile, mas o trauma e o pânico eu nunca mais vou esquecer. Espero que isso nunca mais aconteça na maior festa popular do mundo, que é o Carnaval. Somos o cartão-postal do Brasil e eu imploro por mais segurança para a nossa cidade. Como vamos receber turistas? Como vamos brincar o Carnaval sem medo? Alguma coisa precisa ser feita. O que vi e passei ontem foi de uma violência inacreditável. O povo precisa voltar a amar o Rio, temos que clamar pela paz e tolerância. Mais amor por favor", disse Ana Paula Evangelista, que mora em Londres há mais de dez anos e, mesmo assim, nunca deixou de desfilar na Sapucaí.