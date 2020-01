Netto e Arícia Silva formaram um casal na 'Fazenda 11'. Ela saiu primeiro e ele quase no fim do reality. Do lado de fora do confinamento, o namoro engatou. Mas agora chegou ao fim. "Vou ser bem breve. Eu e Arícia não estamos mais juntos. Quero pedir que vocês entendam. Eu sei que tem algumas pessoas não entendem e acham que a gente tem que ficar junto, mas não é assim", disse o DJ.

No Instagram de ambos ainda há fotos do casal.