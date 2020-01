Kevin O Chris passa por cirurgia urológica

O cantor Kevin O Chris passou por uma cirurgia urológica de emergência no hospital Samaritano, na última terça-feira (14). A assessoria de comunicação do artista informa que ele está bem, mas terá que cancelar as apresentações agendadas desse fim de semana. "O cantor lamenta profundamente, pois também foi surpreendido com esta situação emergencial. Kevin precisará de repouso absoluto nos próximos sete dias e em breve retornará a sua rotina de trabalho", diz o comunicado.

O atestado médico do cantor é assinado pelo urologista Renato Muglia.