Após esta humilde colunista noticiar com exclusividade a separação de Solange Almeida e do empresário Leandro Andriani, no início de janeiro, depois de três anos juntos, a gente conta agora que a cantora reatou o casamento. Ontem, inclusive, o casal embarcou para a Argentina, mesmo lugar onde eles selaram o noivado.



E os dois já não fazem tanta questão de esconder a reconciliação. Em recente viagem à Disney para espairecer pós-término, Sol posou ao lado do personagem Shrek e colocou a seguinte legenda: "me lembrei de alguém acolá", escreveu. Esse 'alguém' ao qual a cantora se refere é o Leandro, já que Sherek é um apelido carinhoso que Sol deu a ele. Em um dos aniversários de Leandro, o orgro mais querido do mundo foi o tema do bolo. E quem acompanha o empresário sabe que vez ou outra ele fala de Sol em seus stories do Instagram.



Procurada, a assessoria de Sol Almeida diz que não comenta a vida pessoal da cantora.

Veja as fotos do embarque: