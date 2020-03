O gato Henri Castelli estreia nos cinemas no longa 'De Perto Ela Não É Normal', escrito pela atriz e roteirista Suzana Pires e adaptação do monólogo que levou mais de 500 mil espectadores ao teatro. Após 22 anos de carreira na televisão, o ator interpreta um Deus grego, ou quase isso, e faz par romântico com Suzie, interpretada por Pires, uma mulher de 40 e poucos anos e com duas filhas crescidas, que se sente livre, pela primeira vez, após o divórcio. Com produção da Escarlate, coprodução da Globo Filmes e distribuição da H2O Films, o filme chega ao cinemas de todo Brasil no dia 02 de abril.