Anitta escorrega no veganismo e come carne em jantar nas Maldivas

Esta coluna sabe que Anitta já admitiu ser vegana, mas que vez ou outra acaba dando aquela escorregada e consumindo produtos de origem animal. Em viagem às Ilhas Malvidas com o namorado Gabriel David, a cantora teve mais um jantar romântico na última noite. Ela até postou um dos pratos, mas a apetitosa costeleta que era a iguaria principal do cardápio ela não compartilhou com os fãs. Mas aqui na coluna você fica por dentro do prato principal da noite. Assista:

Anitta escorrega no veganismo e manda ver na costeleta das Maldivas pic.twitter.com/swIVmMAffY — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 12, 2020