Flávia Viana dá luz ao segundo filho

Nasceu na manhã desta quarta-feira (16), o pequeno Gabriel, filho de Flávia Viana e Marcelo Zangrandi. A apresentadora e ex-'Fazenda' deu entrada na maternidade às pressas hoje cedo, após sua bolsa estourar às 5h da madrugada. O papai Marcelo compartilhou uma foto de seu braço com marcas dos pezinhos de seu primeiro filho para anunciar a chegada do pequeno.

Mais cedo, Flávia Viana, que já é mãe de Sabrina, de 17 anos, falou sobre a chegada de seu segundo filho: "A bolsa estourou, às 5:00 da manhã. Tô aqui no sorinho, já no hospital com o papai Marcelo Zangrandi. Coração a mil! Minha fé em Deus que tudo saíra perfeito me conforta e fortalece. Chegou a hora, ele está vindo. É hoje! Obrigada, senhor!"