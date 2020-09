Juliana Paes revela já ter recebido uma proposta indecente

Não foram camelos nem joias e sim uma bolada preta que Juliana Paes recebeu como proposta indecente de um sheik árabe quando ainda estava no início de carreira. "Uma vez recebi uma proposta indecorosa e foi bem no começo da minha carreira. Estava em uma festa e tinha um sheik milionário que ofereceu uma ‘baba’ porque queria me levar para passear num iate. Achei aquilo um absurdo!", revela a atriz que não contou o valor da cifras oferecida durante uma entrevista especial para o canal SIC de Portugal.

Juliana também assumiu que não vê problemas em ficar nua em cena e explicou o motivo. “Nunca tive problemas com cenas de nudez. Se tem pertinência tudo bem. Uma ou duas vezes questionei a nudez em determinadas cena. O corpo do ator é ferramenta. Os únicos cuidados é não ter tantas pessoas no set e cuidados na edição. Dependendo do angulo você pode vulgarizar ou fazer uma cena muito linda de nudez”.





Ao falar da família, a atriz ficou emocionada e contou sobre o apoio que recebeu do pai, Carlos Henrique. "Muitas vezes na minha carreira eu já sofri críticas do tipo 'vamos ver se ela tem mesmo talento' porque a minha sensualidade ou beleza estava em primeiro plano e o meu pai sempre teve ali para me dar uma palavra de apoio. 'Não fale, não grite. O tempo vai provar que você é boa'. O meu pai me ensinou a confiar no meu próprio talento"