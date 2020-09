Flordelis faz homenagem ao marido morto: 'Sempre te amarei, Nem! Até um dia!'

No dia em que precisa apresentar até o começo da noite a sua defesa na Corregedoria da Câmara Federal pela acusação de mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo e não perder o mandato, a deputada Flordelis resolveu fazer uma declaração de amor ao ex-companheiro, quem ela chama de 'Nem'. A homenagem aconteceu nas redes sociais nesta quarta-feira (16). "Meu Nem, sinto tantas saudades, não consigo me acostumar a viver sem você. Até tento, mas não consigo, fazíamos quase tudo juntos, sinto sua falta ao meu lado, tem sido muito difícil viver sem você", começou a parlamentar.

"Você foi embora, meu amor, e levou também uma parte de mim. Deus tem sido meu Refúgio, minha Força, meu Socorro, em Deus tenho depositado minha confiança. Vou lembrar de você, todos os dias e em todas as situações que eu viver e você continuará vivo através de mim e da nossa família.Sempre te amarei, Nem! Até um dia!", prometeu Flordelis.

Anderson foi morto no quintal da casa do casal, em julho do ano passado, em Pendotiba, no município de Niterói.