'Insistiam em não me reconhecer', explode Luísa Sonza sobre prêmio como cantora

Luísa Sonza foi indicada ao Prêmio Multishow 2020 na categoria 'Cantora do ano' e, apesar da felicidade de ser lembrada, ela desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira (16). "Lembro do quanto as pessoas insistiam em não me reconhecer como cantora, me chamavam de qualquer coisa que não fosse isso. Agora eu estou entre as cinco mulheres indicadas na categoria pelo Brasil todo", começou Luísa, que nos últimos dias tem sido bastante criticada por ter assumido o romance com Vitão.

"Vão duvidar do seu talento todos os dias, vão dizer que você é tudo, menos capaz. Mostre o contrário. É só o começo", completou.