'Não obrigo ninguém a comer a minha ceia. O meu paladar é diferente', diz Gracyanne Barbosa

Se você for convidado para passar o Natal na casa de Gracyanne Barbosa fique tranquilo, porque não vai precisar levar marmita. A musa fitness sempre prepara dois cardápios em almoços e jantares especias para agradar a todos os gostos. Ela e o marido Belo vão reunir aproximadamente 15 pessoas entre parentes e amigos, para comemorar o nascimento de Jesus. A ceia farta vai ter peru, maionese, rabanada e doces de um lado, mas também terá um cardápio saudável preparado por Gracyanne na outra ponta da mesa. Esta coluna experimentou e aprovou as delícias em um dia pra lá de especial na cozinha da casa da modelo. Enquanto preparava os pratos, a também influenciadora digital falou sobre a data. "Acho que todo mundo fica sensível no fim de um ano. É uma época de reflexão, de esperança, união e de reunir aqueles que nós amamos". E se você quiser arriscar a fazer uma ceia fit, Gracyanne deu quatro receitas testadas e aprovadas pela coluna.



Como vai ser a sua festa de Natal?

Vai ser aqui em casa. Eu, Belo, os filhos e netos dele, a minha sogra e alguns amigos mais próximos. Seremos mais ou menos 15 pessoas, mas as portas estão sempre abertas e aparece um aqui, um ali e aí a casa fica cheia. Agente adora esse clima alegre, de muitas brincadeiras, gargalhadas e, de união. O Natal é essa coisa de família, de reunir as pessoas. Ano Novo é aquela coisa de trabalho mesmo porque o Belo sempre tem um show. Nunca passamos em casa e por isso que priorizamos tanto o Natal.



Mas você é do tipo que organiza a ceia com antecedência, curte decorar a casa e comprar presentes?



Sim. Eu gosto muito. Belo curte até mais do que eu e, todos os anos, eu procuro me organizar com uma certa antecedência. Só que acabamos de nos mudar, estamos com obras na casa e ficou tudo para cima da hora. Espero que no dia 24 tudo fique lindo.

Qual é a sua maior lembrança do Natal?



Eu me lembro muito do Natal com a minha família em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A nossa família é enorme e tinha essa coisa de reunir todo mundo... Uma festança mesmo e com muita comida.



Teve algum presente inesquecível?



Eu sou de família bem humilde e nós não tínhamos condições de ganhar muitos presentes. Tudo que eu ganhava, vinha de alguém. Eu sempre herdava de uma irmã ou de uma prima e eu ganhei uma bicicleta, que já tinha sido de uma delas. Eu amava a bicicleta e quando a Cecizinha rosa com cestinha chegou para mim, fiquei muito feliz. Nem lembrava que ela era velhinha.



Agora vamos falar da ceia, que é um capítulo à parte do seu Natal, né?



Pois é. Aqui em casa tem que ter duas ceias: a do Belo e a minha. A do Belo é aquela tradicional com peru, rabanada, maionese, arroz com passas e pudim. E no canto da mesa tem a minha que segue a linha saudável. Eu coloco lá. Eu não obrigo ninguém a comer a minha ceia. O meu paladar é diferente.



Se você for convidada para passar o Natal na casa de alguém e a pessoa não faz nada saudável, você não come?



Bem, eu sempre levo a minha marmita para tudo quanto é lugar. É meu kit emergencial. Certamente, eu tiraria algo da bolsa para comer, mas eu comeria o peru, que é uma carne saudável. Bacalhau também seria saudável. O problema seria o sal. Também não como açúcar nem farinha de mandioca.



Mas experimentando a sua comida, ela tem gosto e, visualmente, é bem bonita!



Tive que buscar isso e aprender a fazer receitas e buscar ingredientes alternativos saudáveis, porque o Belo odiava, tinha pavor das minhas comidinhas. Ele também morria de vergonha quando ia para uma churrascaria e eu levava uma marmita. Hoje, ele não liga mais.



Você sempre cozinhou?

Na verdade eu sempre gostei de cozinhar, mas não tinha o dom. Enquanto as minhas irmãs levavam jeito e faziam bolos maravilhosos, os meus sempre solavam ou ficavam queimados. Um horror. Tive que fazer cursos para aprender a cozinhar. Não faço nenhuma receita difícil nem cara.



Tem dado certo entre seus seguidores?



Muito. Meus seguidores estão adorando essa minha versão chef de cozinha. Percebi que, antes, as pessoas queriam saber sobre os meus treinos e agora querem saber tudo sobre a minha alimentação.



Além de ovo, o que não pode faltar na sua despensa?



A castanha é um alimento que eu uso muito porque posso fazer massa de bolo ou farofa. Pura também dá uma boa saciada. Primeiro ovo e depois a castanha.

Confira agora as receitas especiais de Gracyanne Barbosa:

FAROFA

½ xícara (chá) de cebola picada

2 colheres (chá) de óleo de coco sem sabor

1 colher (sopa) de nozes partidas

1 colher (sopa) de amêndoas partidas

1 colher (sopa) de castanha de caju

1 colher (sopa) de uvas-passa



Modo de preparo:



Em uma frigideira antiaderente, doure a cebola no óleo de coco;

Adicione a farinha aos poucos e mexa bem até tostar;

Coloque a farofa em um recipiente;

Adicione as frutas secas e mexa cuidadosamente. Sirva em seguida

SUFLÊ DE ALHO PORÓ

5 unidades de alho poró

2 ovos inteiros e mais 3 claras

8 colheres de sopa de creme de ricota

Cebolas e tomates picadinhos

Temperos a gosto: salsinha, pimenta-do-reino, ervas finas, sal marinho e noz moscada

1 colher de fermento em pó

1 colher de aveia



Modo de Preparo:

Comece pré aquecendo o forno;

Bata bem os ovos e as claras na batedeira até dobrar de volume;

Tempere com os temperos a gosto e acrescente o creme de ricota e a aveia, batendo mais um pouco para misturar;

Acrescente à mistura as cebolas e os tomates picados;

Adicione o fermento em pó e mexa com uma colher;

Unte uma forma média com azeite e despeje a massa na forma;

Fatie as unidades de alho-poró em rodelas bem fininhas e distribua por cima da massa;

Leve ao forno alto para assar por, aproximadamente, 40 minutos

GRÃOS DE NATAL

1 xícara de arroz vermelho

4 colheres de chá de cebola vermelha

2-3 colheres de sopa de nozes picadas

2-3 colheres de sopa de cranberries (ou sementes de romã)

1 maçã grande, descascada e cortada em pedaços pequenos

2 colheres de sopa de azeite extra-virgem

Tomates e cerejas a gosto

Uvas passas a gosto

2 colheres de chá de vinagre de vinho tinto

4 colheres de chá de cebolinha verde picada finamente



Modo de preparo:



Lave o arroz completamente;

Trazê-lo para ferver com 2 xícaras de água;

Em seguida, cozinhe em fogo baixo com a tampa por aproximadamente 30 minutos,

ou até que o arroz esteja macio;

Combine o arroz cozido com todos os outros ingredientes em uma tigela grande;

Misture bem e tempere;

Decore com a cebolinha;

Salpique cúrcuma no arroz depois de pronto

BOLO DE TAPIOCA

2 ovos

150g de creme de ricota sem lactose

1 colher de manteiga ghee

100g de coco fresco

1 creme de leite sem lactose

1 xic de leite de amêndoas

1 xic de goma de tapioca



Modo de preparo:



Bata todos os ingredientes, no fim acrescente 1 colher de chá de fermento;

Leve ao forno por 20 min

Veja fotos das delicias feitas por Gracyanne: