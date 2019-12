Luiz Fernando Guimarães se casa com empresário

Luiz Fernando Guimarães trocou alianças com o empresário Adriano Medeiros, em cerimônia realizada nesta sexta-feira (20), no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. "Olhos inchados de tanto chorar. Choramos juntos no momento mais feliz de nossas vidas. Foi tudo incrível! Obrigado por esse momento mágico. Que venham mais vinte e tantos, e mais vinte e tanto. Que seja eterno! #casadosaprimeravista @luizguimaraesoficial te amo! Que vença o amor! Felicidade que não acabará nunca", disse o empresário em declaração pra lá de especial ao ator.

Luiz Fernando Guimarães se casa com Adriano Medeiros - reprodução Instagram