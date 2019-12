Hariany Almeida ganha cachorrinho de presente de Natal dos fãs

Vice campeã da 'Fazenda', Hariany Almeida foi surpreendida por seus fãs com um presente pra lá de especial. Os admiradores da influenciadora digital se juntaram em uma vaquinha para poder presentear Hari com uma linda cadelinha da raça Spitz Alemão.

"Eu não consigo explicar oque eu estou sentindo nesse momento, que dedicação... quanto amor, quanta preocupação vocês tem comigo... vocês se superaram dessa vez, me deram o melhor presente que poderia existir, agora sim me sinto completa, agora tenho um pedacinho de vocês aqui comigo, podem ter certeza que vou cuidar da minha filhinha com muito amooooooor, aiiiiiiiii... estou feliz demais. Meu Deus do céu. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Amo muito vocês!", agradeceu Hariany.

Pra quem não se lembra, Hariany havia ganhado um cachorrinho da mesma raça de seu agora ex-namorado, Paulo Henrique Pereira, no início deste ano. A ex-fazendeira batizou o pet de Romeu. No entanto, após Hari começar a se relacionar com o peão Lucas Viana e trair o ex em rede nacional, o rapaz pegou o cachorrinho de volta. Por conta disso, os fãs decidiram preencher o vazio deixado por Romeu na vida da também ex-BBB.