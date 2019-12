Paolla Oliveira vai com Douglas Maluf ao aniversário de Claudia Raia

Paolla Oliveira continua negando que esteja namorando. Mas o fato é que a atriz foi vista na noite de quinta-feira (26) com o coach Douglas Maluf no aniversário de Claudia Raia, que aconteceu no Bar Obelisco, em São Paulo.

O maquiador Ivan Pasciscenai postou uma foto dos três juntos em seu story do Instagram, mas apagou logo em seguida. Só que a coluna já tinha feito um print e mostra agora para você, caro leitor.

No dia 14 de novembro, a coluna publicou que os dois estavam se conhecendo melhor. Desde então, Paolla nega que esteja namorando, mas o casal já foi flagrado junto outras vezes - como no último dia 1º, no casamento de Alê de Souza.