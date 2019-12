Chega ao fim o namoro de Maiara e Fernando Zor

Tem sofrência no ar! Depois de quase um ano de romance entre idas e vindas, Maiara e Fernando Zor terminaram o namoro mais uma vez e provocaram o maior agito entre os fãs do casal na manhã deste sábado (28). E o motivo do término foi ciúmes, dessa vez do cantor, lembrando que a irmã gêmea de Maraísa sempre assumiu ser ciumenta demais com o amado.

O trelelê do agora ex-casal começou na madruga deste sábado em Araguari, Minas Gerais, onde Maiara & Maraísa fizeram um show com a participação da dupla Henrique & Juliano. Como esta colunista não é baú para guardar segredo, chegou aos nossos ouvidos que Fernando não gostou de ver a namorada bebendo com os amigos depois das respectivas apresentações. O detalhe é que quase ninguém sabe do jeitão controlador do Fernando que implica até com as roupas de Maiara e se morde de ciúmes dos amigos. Todos, especialmente do Henrique. Abafa.

Rolou DR grande e o resultado foi que Maiara apagou as fotos dos dois no seu perfil no Instagram e Fernando retrucou ao publicar nas redes sociais um post com a seguinte frase: "Eu tentei juro que tentei'. Só que ele apagou. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos desta novela.

Procurada a assessoria de Fernando avisou que desconhece a informação sobre o fim do namoro com Maiara.