Sheron Menezzes salva família de incêndio em condomínio

Sheron Menezzes já era famosa em um condomínio fechado em Vargem Grande, zona oeste do Rio, por conta da sua profissão, mas agora ela ganhou fama no local por ser uma mulher corajosa e, principalmente, humana. A atriz não pensou duas vezes na hora de salvar uma família vizinha de um incêndio que atingiu rapidamente o imóvel. Enquanto a maioria das pessoas olhava o fogo consumir a casa, Sheron entrou para resgatar as crianças e um cachorro. Não satisfeita, a mãe de Benjamin, de 2 anos, ainda jogou vários baldes de água para evitar uma maior combustão no lugar.

Depois que ela viu que estavam todos bem no imóvel incendiado, ela se tranquilizou e voltou para a sua casa. Mas,no dia seguinte retornou para saber notícias da família.