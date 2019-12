Conheça as simpatias dos famosos para o Ano Novo

Quase todo mundo gosta de fazer uma simpatia para entrar no novo ano com o pé direito. E a coluna resolveu falar com os famosos para descobrir o que eles vão fazer para garantir boa sorte em 2020. Dani Calabresa, por exemplo, vai pular sete ondas. Já Édson Celulari vai rezar na hora da virada. Esta colunista que vos escreve não é celebridade, mas vai contar o que faz à meia-noite: eu subo num banquinho! Se dá certo ou não, eu nunca vou saber. Mas, por via das dúvidas, nunca entro o Ano Novo com os pés no chão. Coisas de pisciana, talvez... Mas o que importa mesmo é fazer o bem nos 365 dias do ano porque é disso que Deus gosta. Feliz Ano Novo, gente!

Maria Júlia Coutinho

"Eu faço uma listinha com os meus objetivos para o ano seguinte e para mim dá muito certo. Escrevo na virada e quando chega o fim do ano, eu checo tudo e batem os pedidos. Eu também agradeço a Deus."

Faustão

"Não faço nada. Nem visto de branco porque a última que fiz isso deu tudo errado. Foi em um Réveillon em Fortaleza há uns 30 anos. Caí na praia e me machuquei e no hotel que estávamos a comida estragou e todo mundo que comeu teve uma desinteria. Não faço nada".



Sérgio Guizé

"Não sou de comemorar e não tenho superstição nem simpatia. De vez em quando, eu bebo e medito e é isso o que vou fazer. Vou ficar em casa com a Bianca (Bin, a mulher) e os meus cachorros. Na hora da passagem, vou meditar."

Jesuíta Barbosa

"Gosto de me banhar em cachoeiras para agradecer a Oxum e pedir proteção."



Juliana Paes

"O meu Réveillon do ano passado foi o mais farofa que você possa imaginar. Aluguei uma casa em Búzios aos 45 do segundo tempo e chamei a família e os amigos. Isso me trouxe muita sorte. Então decidi que esse ano vai ser a mesma coisa. Vou passar com a família e os amigos em uma casa perto do mar, onde vou me revigorar. Não tenho superstição. Faço o que me der na telha. O que me é soprado, eu faço."

Antônio Pitanga

"Eu uso branco para trazer boas energias e sempre me deu sorte beijar muito na boca e é isso que eu sempre falo para os meus conhecidos. Quer sorte? Beije na boca. Também gosto de saudar Iemanjá e Oxum."

Dani Calabresa

"Não sei se é simpatia ou superstição, mas eu vou pular sete ondas em uma praia. Vou levar o troféu que ganhei no 'Melhores do Ano do Faustão' e aí quem sabe eu ganho outros em 2020. Ainda vou pular sem calcinha."

Nathalia Dill

"Eu gosto de tomar banho de mar para trazer uma energia boa e também levar embora tudo que não foi bom. não fez bem."

Felipe Araújo

"Eu gosto de ir à igreja para rezar e agradecer a Deus. Faço isso todos os anos."



Ana Furtado

"Eu uso branco porque significa paz, pureza, limpeza e é a cor da luz. Gosto de entrar o Ano-Novo com o pé direito."



Edson Celulari

"A simpatia que funciona é rezar na hora da virada. Agradecer e se pedir alguma coisa que seja só saúde"



Sérgio Marone

"Eu gosto de me cercar de pessoas alegres, pessoas com boas vibrações. Passo também sempre em uma praia. Me traz sorte. "