Separados, Nicole Bahls e Marcelo Bimbi fazem presença vip em Maceió

Na noite da última segunda-feira (30), começaram os rumores de que o casamento de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi havia terminado porque os dois deixaram de se seguir nas redes sociais. A modelo confirmou apenas que eles estavam afastados porque precisavam de um tempo para pensar. O fato é que os dois tinham ainda que cumprir uma agenda de presença vip em Maceió. O que foi feito.

Nicole e Bimbi estiveram no pré-Réveillon Celebration, em Maceió. Os dois chegaram na mesma van, mas ficaram separados no local durante 30 minutos - tempo estipulado no contrato. Depois, eles voltaram para o hotel. No tempo em que permaneceram na festa, eles foram simpáticos e posaram para fotos. Tudo meramente profissional.

O fato é que os rumores da separação de Bimbi e Nicole começaram antes mesmo do 'Power Couple'. Sempre que a coluna a procurava para saber, ela negava. O que se diz nos bastidores é que o agora ex-casal ainda tem contratos de publicidade para cumprir, mas como a situação está insustentável, Nicole resolveu dizer que eles estão dando um tempo para pensar. A verdade é que os contratos terminam em 2020 e, por isso, eles estão ensaiando um jeito de dizer que o casamento terminou.