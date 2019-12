Helga Nemetik assume que queria vencer 'Popstar' para abrir um negócio

Apontada desde o início da terceira temporada do 'Popstar' com uma das favoritas ao prêmio de R$ 250 mil, Helga Nemetik usou as redes sociais para falar sobre a derrota frente ao ex-goleiro da Chapecoense Jackson Follmann. Corajosamente, a atriz assumiu que entrou na competição pelo dinheiro. "Foi o motivo principal de ter aceitado participar desse programa. A vida do artista não é fácil, eu não tenho uma carreira estruturada e consolidada na TV, sou de teatro, e quem conhece sabe que um dia a gente tem trabalho e outro não tem. Vi nesse programa a oportunidade de conseguir uma grana para estabilizar, a minha vida junto com a minha mãe, já que somos só nós duas, agora. Abrir um negócio e ter uma outra renda que não dependesse da minha arte, já que está cada vez mais difícil se manter só disso."



Helga também fez questão de elogiar Jackson e os outros participantes da atração musical. "Deus salvou a vida dele, ele mereceu esse prêmio, assim como merece tudo de bom que a vida (que Deus fez questão de manter nessa terra) pode dar para ele , fora o dom de cantar, porque sim, ele canta muito bem ! Eu também merecia o prêmio? Sim, a @babixavier também, assim como o @eribertoleao72 , @yaracharry @marceloserrado1 , @nanypeople , @danilovieirareporter , @ohanareal , @leticia_sabatella , @totiameireles , @georgesauma , @robsonnunesoficial , todos merecíamos pois nos entregamos de corpo e alma, nos arriscamos, nos disponibilizamos e todos fizemos belíssimos show."