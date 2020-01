'Nos entendemos', diz Nicole Bahls sobre reconciliação com Marcelo Bimbi

Um dia. Esse foi o 'tempo' que Nicole Bahls e Marcelo Bimbi deram ao casamento depois de anunciarem a separação. Na véspera mesmo do Réveillon Celebration, os pombinhos já acertaram os ponteiros e a relação segue firme. "Nos entendemos", disse a modelo para a coluna direto de Maceió, onde eles passaram a virada do Ano Novo, ao lado de Taty Zatto e Marcelo Braga. E apesar da reconciliação, os dois continuam não se seguindo nas redes sociais. Rumores dão conta que eles têm um contrato até 2020 e esperam o fim do acordo para anunciarem a separação definitiva. Vamos aguardar.

Veja as fotos do casal no Réveillon: