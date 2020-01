Crise! Marcos Pasquim passa a virada solteiro

Quando um casal decide passar o Réveillon separado pode ter a certeza de que são 90% as chances de que algo não vai tão bem. E foi isso que aconteceu com o ator Marcos Pasquim e a namorada Mariana Brito. Enquanto ele foi visto sozinho em uma festa na Urca, a fisioterapeuta comemorou a virada do Ano Novo na casa do cantor Jorge Vercillo e da mulher, Martha Suarez, em um condomínio na Barra da Tijuca. Para amigos mais próximos, Mariana confirmou o fim do romance de uma forma amigável há pelo menos duas semanas. Já para a coluna, ela contou que os dois vão ter uma conversa definitiva em breve. “Nós ainda vamos conversar melhor. Prefiro não falar que acabou”, explicou.

Quem conhece Pasquim torce por uma volta, já que o ator não aceitou bem a separação e está um pouco mal porque iria comemorar em grande estilo um ano de namoro com Mariana justamente no dia 31 de dezembro.