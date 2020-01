Estrelismo de Gabigol já incomoda torcedores do Flamengo

O comentário em grupos de torcidas organizadas do Flamengo é a postura de Gabigol nas últimas semanas. Segundo os rubro-negros que acompanham o jogador, o sucesso subiu à cabeça. O atacante não tira mais fotos com os fãs e quando está em algum evento vive cercado por seguranças. Quando alguém se aproxima, ele usa a velha tática de que está mexendo no celular para não tirar fotos. Que feio, menino!