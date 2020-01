Fotos: Sasha passa o Réveillon em Pernambuco

Sasha Meneghel encantou a todos que passaram o réveillon na paradisíaca praia dos Carneiros, em Pernambuco. Não só pela beleza física, mas também pela simplicidade e energia da filha da rainha dos baixinhos com o ator Luciano Szafir. Ela dançou, mergulhou e curtiu a virada do ano ao lado do RP Fabinho Cal, o responsável pela lista quentíssima das pessoas que aconteceram no paraíso nordestino. A BFF de Sasha, Sophia Simon também marcou presença. Confira os cliques da musa feitos pela fotógrafa Telma Terra. A musa do rebolado Sheila Mello também passou por lá: livre, leve e solta!