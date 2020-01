Priscila Senna estreia no Villa Mix

Vivendo sua melhor fase na carreira e sendo considerada um fenômeno da sofrência no Nordeste, a cantora Priscila Senna, também conhecida como 'A Musa', não poderia ter um início de ano melhor. Depois se comandar o Réveillon na orla marítima do Recife para um público de mais de duzentas mil pessoas, a artista pernambucana faz nesta sexta, dia 3, sua estreia no Festival VillaMix. A cidade de Maceió servirá de palco para grandes atrações da música brasileira. Além de Priscila Senna, se apresentam ainda Luan Santana, Jorge e Mateus, Alok, Xand Avião, Jonas Esticado e Saia Rodada. "Agora eu pergunto a vocês: eu tenho do que reclamar de alguma coisa na minha vida? Estou muito feliz pela repercussão do nosso trabalho. Só coisas boas acontecendo. Um Réveillon maravilhoso, um início de ano espetacular. Eu só tenho a agradecer", diz Priscila Senna.