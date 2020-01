Gabigol briga com Rafaella e fica fora da área vip de Neymar

Nem tudo foram flores no Réveillon de Neymar em Barra Grande. A coluna explica: Gabigol e Rafaella alugaram uma casa pra ficar sozinhos porque ele não ia poder ficar na casa do cunhado - todo mundo sabe que os dois não são os melhores amigos do mundo. O problema foi que Gabigol e Rafaella terminaram e ela acabou ficando com as amigas na casa, enquanto o craque do Flamengo alugou às pressas um imóvel em outro lugar.



Aí aconteceu aquela velha máxima do 'acabou o milho, acabou a pipoca'. Gabigol foi barrado da área vip criada por Neymar. Ficou no meio da galera, como todos os outros mortais.



A coluna também descobriu o esquema que rolava dentro da casa alugada por Neymar: todas as meninas são 'pagas' para estarem lá. As cocotas todas ganham passagem aérea, hospedagem e festas por conta da produção! Antes de entrar na mansão, elas passam por uma revista porque os celulares são proibidos. E rola uma coisa chamada 'open mulher'. Elas entravam, eram beijadas pelos parças e saíam. Animado, não acham? Neymar já retornou a Paris.