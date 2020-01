Fernando Zor termina namoro com Maiara por telefone

O que seria mais uma briguinha do namoro ioiô entre Fernando Zor e Maiara acabou sendo mais sério do que ela mesma esperava. No dia do aniversária dela e da irmã Maraísa, na véspera do Réveillon, a cantora recebeu uma ligação do sertanejo, que pediu um tempo. Sim, Brasil! Ele terminou por telefone e deixou claro para os mais próximos que se sentia mais aliviado do que triste com o ponto final na história com a passarinha.



O baque com o término fez Maiara apagar todas as fotos de suas redes sociais e ela avisou aos fãs que agora vai ficar mais quietinha no canto. Já Zor biscoitou e colocou uma foto de sunga branca - coisa que a agora ex odiava- e prometeu: "A última fotinha de sunga dessa década". Claro, que ele recebeu várias cantadas e também foi questionado sobre possível uma reconciliação com a Maiara. Até os colegas de palco do sertanejo entraram na pilha e revelaram que fizeram um bolão de apostas da volta dos pombinhos antes do final de janeiro. Na noite de quarta-feira, ele foi visto na boate Shed Western Bar, em Balneário Camboriú.



Ontem, ele postou uma foto numa piscina vazia, cercado de garrafas de cerveja, no maior estilo sofrência. Maiara segue em silêncio. Mas pode ser que, até que você termine de ler essa nota, os dois já tenham reatado...