Dani Calabresa vai apresentar projeto autoral para a direção da Globo

No final de outubro, Dani Calabresa anunciou a sua saída do 'Zorra' e, apesar de negar que tenha algum projeto à vista, a humorista tem sim. Ela vai apresentar um projeto autoral para a direção da Globo no final de janeiro e mantém segredo total sobre a reunião. Por enquanto, quando perguntada sobre o futuro na emissora, Dani diz que não tem nada definido e está escalada para fazer testes e pilotos para algumas atrações casa. Vamos aguardar!