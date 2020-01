Luan Santana, Zezé Di Camargo e Luciano brindam destaque no ranking da Crowley das mais tocadas nas rádios

Além de emplacarem na lista dos mais tocados na década, segundo o Spotify, Luan Santana, Zezé di Camargo e Luciano estão no topo de execução da história. Vale ressaltar que Zezé Di Camargo e Luciano já foram indicados como os artistas do século, em 2000, e agora repetem o feito. E também é de bom tom destacar que Luan é o único artista com menos de 30 anos que aparece nesta lista. Mais que sucesso, eles fazem história. Confira a lista com os 8 artistas mais tocados no Brasil, na história, que se destacaram no ranking da Crowley Broadcast:



1º Roberto Carlos

2º Zezé Di Camargo & Luciano

3º Bruno e Marrone

4º Luan Santana

5º Gal Costa

6º Mariah Carey

7º Skank

8º Elis Regina