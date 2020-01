Na noite de quinta-feira (2), a bailarina Ohana Lefundes postou uma foto em que as duas aparecem coladinhas e falou sobre a importância de Anitta em sua vida. As duas já confirmaram que ficam juntas de vez em quando. "Juguetito Anitta. Aproveitando pra te agradecer por ter me dado, outra vez, a oportunidade de virar o ano do jeito que eu mais amo. Obrigada por TUDO, você mudou a minha vida! Gratidão", escreveu a dançarina.

Em apenas seis horas, o post tinha mais de 53 mil curtidas.