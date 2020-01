Lívia Andrade cai nas graças dos componentes da escola Paraíso do Tuiuti

Em pouco tempo que assumiu o posto de rainha da bateria do Paraíso do Tuiuti, Lívia Andrade já caiu nas graças dos componentes da azul e amarelo de São Cristóvão. Entre os ritmistas a apresentadora do 'Fofocalizando' tem fama de simples e simpática, principalmente porque ela se enfia no meio da bateria, cumprimenta todo mundo e ainda toca surdo.