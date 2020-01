José Loreto faz comentário inusitado em foto de seu novo affair

Ninguém entendeu muito bem o significado de um comentário de José Loreto em uma das fotos da DJ Bruna Lennon, atual affair do ator. Loreto deixou um comentário utilizando um emoji de um ovo na frigideira. A coluna, que é curiosa, foi apurar para saber o que estaria por trás desse comentário. Nós então descobrimos que Bruna tem um tatuagem de ovo frito em um dos braços. Agora, o significado da tattoo diferentona da moça vai ter que ficar para uma próxima nota.

A tatuagem diferentona de Bruna Lennon - reprodução instagram

Loreto e Bruna foram vistos aos beijos e em clima de romance no Réveillon de Boipeba, no litoral da Bahia. Bruna não é uma desconhecida. A bela moça dá aulas de sapateado e também é DJ. Além disso, é amiga do surfista Pedro Scooby e do DJ Felipe Mar. Há quem diga que o flerte do casal começou pouco antes do Ano Novo. Bruna é moradora de Niterói e José Loreto foi visto antes da virada curtindo Itacoatiara, uma das praias oceânicas mais badaladas da região metropolitana. Loreto, aliás, também já teve residência fixa na cidade. A coluna shippa o casal!