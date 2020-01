Narjara Turetta tem o celular furtado no Rio e faz desabafo

A atriz Narjara Turetta compartilhou com seus seguidores neste domingo (5) que foi vítima de furto em Copacabana, na Zona Sul carioca, especificamente em um dos cartões postais da cidade. Em seu desabafo no Instagram, a artista pede ao governo que reforce o policiamento pelo menos nos principais pontos turísticos do Rio.

"Só pra avisar que furtaram meu celular aqui em Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, por volta da meia noite. Estou sem celular. Pouca vergonha, né? Cadê mais policiamento em Copacabana? Me solidarizo com todos que foram roubados e furtados. Eu mesma já fui assaltada há muito tempo atrás. Então, senhores governantes, mais polícia para os cartões postais pelo menos. É o mínimo", pediu a atriz.