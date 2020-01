Pedro Scooby tem briga feia com a nova namorada Cintia Dicker

A coluna soube que o surfista Pedro Scooby teve a primeira crise em seu namoro com Cintia Dicker. E Cintia, pelo visto, não fez questão de esconder a briga do casal. Em suas redes sociais, a modelo soltou ontem algumas indiretas que mais pareciam diretas.



"Um homem de verdade se afastará de qualquer mulher que ameace verdadeiramente sua relação com sua mulher. "Um dia eles perceberão que perderam um diamante enquanto brincavam com pedras sem valor", postou a ruiva demonstrando toda sua indignação.



A coluna procurou Pedro Scooby para saber se tratava-se apenas de uma briga de casal ou se eles terminaram o relacionamento. "A gente teve uma briga feia outro dia. Chegamos a terminar, mas nos resolvemos depois", contou o surfista. Cintia também respondeu esta colunista: "Acho que todo casal tem brigas. Mas estamos bem".

Segundo fontes da coluna, a briga do casal foi motivada por ciúmes de Cintia. Em tempo, após passar o Réveillon com a namorada em Carneiros, Pernambuco, Pedro Scooby desembarcou ontem pela manhã em Portugal para ver os filhos. Cintia deve chegar hoje por lá para encontrar o boy e aproveitar alguns dias ao lado dos três pimpolhos do surfista.



Scooby e Cintia começaram o relacionamento em setembro do ano passado, durante um festival de música em Nova Jersey, nos Estados Unidos.