Iran Ângelo se muda para proteger filhos da repercussão negativa da separação

Iran Ângelo, ex-mulher do jogador Hulk Paraíba, que viu sua sobrinha Camila Ângelo assumir a relação com o craque poucos meses após a separação do casal, se mudou de mala e cuia com os três filhos para São Paulo. Após todo escândalo envolvendo o namoro de Hulk com sua sobrinha, Iran optou por trocar João Pessoa, onde mora toda a sua família, por um lugar em que as crianças sintam menos o peso da repercussão do caso. Um dos 80 imóveis do agora ex-casal está na capital paulista e é pra lá que Iran foi. Hulk, por sua vez, voltou pra China com a nova namorada.