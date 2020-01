Luan Santana e Jade Magalhães mergulham juntos pela primeira vez em Alagoas

Luan Santana e Jade Magalhães curtem férias no nordeste. O cantor falou com a coluna sobre a viagem: "O nordeste sempre faz parte do meu roteiro de fim de ano. Sinto como se estivesse no paraíso porque tenho a impressão de que a natureza do nordeste é intocada. Eu sou credenciado em mergulho e os mares de Alagoas sempre me encantaram. Que bom que pela consegui convencer a Jade em mergulhar comigo pela primeira vez dela. Ela tinha tentado ano retrasado, mas sentiu fobia e abandonou a ideia. Dessa vez rolou. Ela amou. O fundo do mar é um universo à parte pra mim, onde não existe maldade e tudo é silencioso e puro. Que a gente tenha sempre a consciência de que o oceano é o responsável por estarmos aqui nesse planeta. Que em 2020 não tenham novas tragédias que ponham em risco a vida marinha e também nossas florestas", disse Luan.

E a coluna descobriu que eles vão se mudar para Alphaville, em São Paulo, até junho. Jade vai levar para sua nova casa a cachorrinha Nicole, que ganhou do noivo em 2012.