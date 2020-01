Pai de Mc Gui detona Marcos Mion após polêmica com modelo: 'Sua máscara caiu'

O pai de Mc Gui colocou mais lenha na fogueira na polêmica envolvendo Marcos Mion e a modelo Ana Carolina Jorge, que divulgou nesta terça-feira (7) uma conversa com o apresentador da Record e o acusa de tê-la cantado várias vezes por meio de mensagens. "Um dia que ele falou do meu filho, mas o meu filho pediu perdão para todos. Vamos ver ser ele é homem de reconhecer e pedir desculpas. Marcos Mion, sua máscara caiu, seu mau-caráter. O adultério é pecado e cadê a família perfeita", escreveu Rogério da Silva em postagens publicadas nas suas redes sociais.

A bronca de Rogério para cima do Mion aconteceu por conta da repercussão do vídeo no qual Mc Gui aparecia debochando de uma garotinha na Disney, em outubro de 2019. O apresentador criticou o funkeiro. "Eu não tenho maturidade para comentar sobre o que o Mc Gui fez. Já viram o vídeo da Jojo Todynho apavorando ele? Então, ia parecer um vídeo do Gloob perto do que eu estou com vontade de falar pra ele", escreveu no Twitter na época.