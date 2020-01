No Rio, Biel surge com marcas nas costas e impressiona seguidores

Biel está no Brasil, especificamente em Copacabana, no Rio de Janeiro. O cantor impressionou seus seguidores ao aparecer em vídeo apreciando a vista para o mar sem camisa. É que diversas marcas redondas nas costas dele ficaram em evidência e deixaram alguns fãs do influenciador encucados com o que seria aquilo. A coluna explica: são marcas deixadas pela ventosaterapia, que consiste em uma técnica usada por fisioterapeutas. As ventosas criam um efeito de vácuo que suga a pele para aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos no local em que são utilizadas. A prática é indicada para que tem dores nas costas causadas por tensão muscular.