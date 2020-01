Brunna, mulher de Ludmilla, faz festa para comemorar aniversário

Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, está preparando um festão de aniversário. O rega-bofe, que está marcado para acontecer na segunda-feira, vai comemorar também a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram da dançarina. O local escolhido foi a casa de festas Ballroom, no Alto da Boa Vista.



Os convidados receberam um vídeo-convite (veja no site da coluna) avisando que, para entrar no evento, é imprescindível o uso de uma peça rosa no look. A trilha sonora do vídeo é a música 'Sentadão', de Felipe Original, JS o Mão de Ouro e Pedro Sampaio. O refrão diz: "Sentadão, sentadão/ Olha o movimento que ela faz/ Jogando o seu bundão no chão, chão, chão, chão, chão/ Jogando o seu bundão no chão, chão, chão, chão".



Brunna completou 28 anos no último dia 16. No dia, Ludmilla fez uma festa em sua casa, acompanhado de um pedido de casamento, que prontamente foi aceito pela dançarina. O casório aconteceu na mesma noite porque Lud já havia preparado o local para o tão esperado 'sim'.

Veja o convite!