Harmonia lança 'Sacanagenzinha' em parceria com Ludmilla

O Harmonia deu início ao ano de 2020 com força total. Os fãs já podem assistir ao primeiro audiovisual do DVD gravado na primeira edição deste ano da 'Melhor Segunda-Feira do Mundo', que aconteceu no último dia 6, em Salvador. A música escolhida para ser lançada nas plataformas digitais e no canal do Harmonia no YouTube foi a parceria com a cantora Ludmilla.

'Sacanagenzinha', que tem autoria da artista, promete ser destaque no verão apresentando um refrão forte e totalmente dançante. “Eu fiquei tão feliz quando fiz essa música e o Xanddy topou gravar”, disse ela ao público, durante a gravação do audiovisual. “Essa é quente, torcida. Vai pegar igual a chiclete. Impossível não gravarmos essa batida, Lud. Foi um presente para nós”, considerou Xanddy.



Este é o primeiro registro oficial gravado no ensaio de verão do Harmonia. Além da cantora Ludmilla, a banda recebeu as participações de Felipe Araújo, Ferrugem, Tony Salles - do Parangolé - e Jamily. Agora, o grupo segue com a programação dos ensaios de verão até o Carnaval.

