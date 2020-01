A coluna já havia noticiado que Acelino Freitas, o Popó, tinha reatado o casamento com a nutricionista Emilene Juarez após um rápido envolvimento com a médica Nathallia Pires. E o tetracampeão de boxe tem aproveitado as férias no Beach Park ao lado de Emilene e amigos.

Corajoso, Popó encarou o desafio de descer no maior tobogã do mundo: o Insano, com 41 metros de altura.