Dilsinho fica careca depois de perder aposta para Henrique, da dupla com Juliano

O cantor Dilsinho está com novo visual, mas parece que não anda nada satisfeito por estar agora com a cabeça raspada. Sim, ele ficou careca depois de ter perdido uma aposta para Henrique, da dupla com Juliano. O sambista contou detalhes sobre a brincadeira que aconteceu após um futebol entre amigos, no Tocantins. "Então, tem um novinho entre a galera e ele falou que tinha 24 anos. Eu disse que não acreditava, mas ele disse ‘Eu tenho 24’. Eu [Dilsinho] falei ‘Se você tiver 24 anos, fico careca agora. Deu ruim né? Mas olha a cara dele, parece que tem 42?. Deu ruim″, disse o cantor aos risos.

O cantor Dilsinho fica careca depois de perder uma aposta para Henrique, da dupla com Juliano. "Deu ruim" pic.twitter.com/JSaCJc87Ms — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) January 9, 2020