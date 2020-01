Tatá Werneck volta a malhar após dois meses do nascimento da filha Clara Maria

Aos poucos, a vida de Tatá Werneck vai retomando sua rotina após o nascimento de Clara Maria, no final de outubro. A atriz foi vista ontem de manhã na academia Body Tech da Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela treinou por uma horinha e depois voltou para casa. Recentemente, a apresentadora, que é casada com o ator Rafael Vitti, contou nas redes sociais já ter perdido 12 quilos só com a amamentação. "Descobri que engordei 22", revelou para uma seguidora.