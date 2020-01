Valéria Valenssa leva grandes nomes da TV para seu canal no YouTube 

Para contar a sua história, incluindo vida pessoal, profissional, carreira, planos para o futuro e memórias do passado, Valéria Valenssa reuniu um time de peso para, junto à ela, relembrar essa jornada e participar dessa nova fase da apresentadora.



No ar com o quadro 'O bom do bairro' no programa Balanço Geral, na Record TV Rio, Valéria já experimenta um pouco do ofício contando histórias de outras pessoas. Agora, ela busca novos horizontes e diz que como apresentadora só tem vontade de contar ainda mais histórias interessantes. Por isso, a ex-Globeleza escolheu o YouTube para ter seu canal e contar sua história, partilhar emoções, descobertas e novidades para falar com o público que sempre a prestigiou.

“O meu canal é uma forma de me comunicar espontaneamente com meu público e contar coisas que ninguém nunca soube. Sem falar da grande oportunidade de rever pessoas que fizeram parte da minha vida nesse projeto que está me fazendo muito feliz”, conta ela entusiasmada.

No próximo dia 10, o canal dirigido por Sergio Tristão começa a levar Valéria Valenssa de um novo ângulo para o ar e a promessa é de grandes surpresas. Ela conta a montanha russa que foi sua carreira na primeira fase do seu já tão aguardado canal. As histórias contadas por Xuxa, Boni, Hans Donnner e até por parte de sua família fazem o público entender muito da história e da essência de Valéria.



Dentre os depoimentos das pessoas importantes para Valéria tem a admiração de Xuxa que diz: “Ela não consegue ser vulgar pelada”, se referindo aos anos que Valéria dançava apenas pintada representando o Carnaval da TV Globo.



Já Boni destaca suas características quando muito jovem: “Um ar infantil, uma ingenuidade, uma graça que me encantou.” A irmã conta como Valéria proporcionou uma vida diferente à família e o filho lembra que quando ainda estava na barriga estrelava o carnaval com a mãe.



Rita Cadillac também contribuiu para contar a trajetória da artista e disse: “Pra mim ela é o Carnaval da Globo.” Dentre muitas outras declarações de amigos, o canal promete curiosidades a cada semana.

O primeiro vídeo já mostra que o canal tem personalidade e boas histórias. Toda sexta feira às 12h tem conteúdo novo no canal Valéria Valenssa.



Assista ao primeiro episódio: