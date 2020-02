Ex-affair detona Pyong: 'Ele não tem caráter'

Comissária de bordo de uma companhia aérea internacional, Débora Welker usou suas redes sociais para detonar Pyong Lee. Segundo ela, os dois tiveram um breve relacionamento. Débora chega a acusar o brother de chantagem: "Pyong não tem caráter".

A aeromoça resolveu se pronunciar após Pyong ser acusado de assédio em uma das festas do 'BBB', chegando a ter o público pedindo por sua expulsão. "Passando aqui para esfregar na cara de vocês que mandaram 'mimimi' pra mim defendendo Pyong Lee. Dá só uma olhadinha no que está acontecendo agora. Será que a Débora tá certa? To rindo alto aqui. O sem caráter está começando a mostrar quem ele é", começou ela em uma série de stories em seu Instagram.

Débora já tinha revelado antes algumas das características do hipnólogo e foi criticada: "Ele não é uma pessoa que é sem caráter só para relacionamento, traição. Ele é uma pessoa extremamente arrogante, que humilha os outros, o tipo de pessoa que trata o garçom mal. Ele é mentiroso, ele é falso, só que ele é inteligente, então ele é extremamente manipulador. E ele é um ator nato, ele não tem caráter. Ele humilha as pessoas, arrogante, se acha pra caralh* porque tem dinheiro, se acha o famosão. Uma pessoa insuportável", afirmou.