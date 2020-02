Lívia Andrade é uma rainha de bateria querida na Paraíso do Tuiuti

A estreia na Paraíso do Tuiuti foi em 2019 como musa e este ano Lívia Andrade acabou ganhando a faixa e coroa de rainha de bateria. Apesar do pouquíssimo tempo de escola, a apresentadora é querida pelos componentes pela simplicidade e alegria. Ah! E Lívia também sabe sambar! "A minha relação com a comunidade é ótima, nosso santo bateu logo de cara! Eu me jogo com a galera. Saio dos ensaios suada e acabada, cheia de bolhas nos pés", revela a apresentadora do 'Fofocalizando', do SBT.

Lívia, de 36 anos, não abre muito jogo ao falar do figurino que vai usar na Sapucaí. Prefere o mistério sobre a fantasia: "Nem tão pelada, nem tão vestida!". A escola da samba Paraíso do Tuiuti é a quarta agremiação a desfilar no domingo, dia 23.

