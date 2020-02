O bafafá nos bastidores do 'Baile da Vogue' e desligamento da diretora da revista

A coluna descobriu algumas curiosidades sobre o 'Baile da Vogue' e a revista em si. Quem acha que Donata Meirelles, ex-diretora da publicação, ficou triste por conta de seu desligamento após a polêmica de racismo às vésperas da última edição do baile, está enganado. Dizem que Donata, considerada uma das mulheres mais ricas de São Paulo, já estava de saco cheio do tratamento que vinha recebendo de uma superior, conhecida por todos por seu jeito nada delicado e nada simpático de tratar as pessoas. A ex-diretora era obrigada a cumprir uma lista de eventos por todo Brasil e algumas vezes até fora do país, mas sem ganhar um centavo a mais.

Quando a polêmica veio à tona, Donata já tinha duas propostas de grandes grupos para assumir cargos importantes, já que além de rica, ela tem um currículo dos mais gabaritados do mercado. Sem contar que Donata é mulher de Nizan Guanaes, um dos publicitários mais importantes de toda América Latina. Quanto aos diretores da revista, a postura deles não muda mesmo. O comentário entre algumas convidadas famosas era que os convites para ações na concorrida suíte que a revista reserva, só chegam para atrizes que eles julgam melhores e à altura da publicação, inferiorizando outros grandes nomes da TV e da cultura brasileira, considerados cafonas aos olhos da equipe.

Além disso, depois de todo bafafá do ano passado, seria coincidência a capa com a atriz Erika Januza bem no mês em que o baile iria acontecer? Claro que podem até negar o que esta humilde coluna fala, mas no prédio do grupo Globo, em São Paulo, onde ficam as revistas, o assunto é recorrente e a má fama de alguns ultrapassam os andares.