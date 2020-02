Quando você pensa que já viu de tudo na televisão, sempre acontece uma coisa diferente e inusitada. E a bola da vez foi a guerra de álcool gel entre duas pessoas no fundo do estúdio de um programa do Sportv. Enquanto a apresentadora falava sobre a atuação de São Paulo no jogo contra o Santo André pelo Campeonato Paulista, ontem, dois homens 'brincavam' alegremente na redação.

Veja o vídeo da guerra de álcool gel na redação enquanto apresentadora dá notícias do jogo do São Paulo pic.twitter.com/QUZUKwZWxq — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) February 11, 2020