Celso Zucatelli anda cabisbaixo pelos corredores da Record TV. É que o jornalista foi proibido de levar seus cachorrinhos Tapi e Paçoca para o estúdio do 'Balanço Geral'. Quando ele integrava o time do 'Hoje em Dia', não havia essa proibição. A coluna, que é do bem, faz uma apelo: Record, libera eles! Os dois estão grudados com o apresentador até quando ele está na academia!

